Шуфрич пообещал купить телеканалу «Перший Незалежний» спутниковую лицензию

Глава комитета Верховной Рады Украины по по вопросам свободы слова и владелец телеканала «Первый Незалежний» Нестор Шуфрич пообещал, что купит новую спутниковую лицензию своему телеканалу. Политик сделает это для того, чтобы журналисты могли продолжать выполнять свои профессиональные обязанности, пишут Вести, сообщает 112.ua.

Также Шуфрич пообещал обратиться к послам Большой семерки, ОБСЕ и «Репортерам без границ», чтобы «остановить беззаконие и произвол власти, которая закрыла уже пять независимых каналов, два из которых — даже без какого-либо постановления СНБО и других «ручных» органов».

В свою очередь, журналисты телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний», «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились к временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и известному европейскому политику, экс-премьер-министру Швеции Карлу Бильдту. Они передали европейцам письмо, где рассказали о ситуации, которая сложилась со свободой слова в Украине. Работники СМИ обратили вниманием мировых политиков на тот факт, что нынешняя власть всячески пытается ввести в стране цензуру и все методами борется с неугодными ей массмедиа, из-за чего сотни журналистов теряют работу, а граждане не имеют доступа к любимым телеканалам.

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