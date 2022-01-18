Голодная кутья на Крещение Господне — рецепт приготовления

Кутья — традиционное блюдо славянской кухни, которое готовится на три зимних праздника — Рождество, Василя и Крещение — а также на поминки. Но мало кто знает, что рецепт кутьи для каждого случая будет разный. Голодная кутья, которую готовят на Крещение, — постная, без масла. А поскольку перед Крещенским Сочельником весь день традиционно не ели, то голодная.
Рецептом, который мы вам предлагаем, поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.
Вам понадобится для 3 порций:
Пшеница — 1 ст.
Мак — 100 г
Орехи — 100 г
Изюм — 100 г
Соль — 1 ч. л.
Мёд
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Для приготовления кутьи нужна очищенная и отшлифованная.
Промываем пшеницу в холодной проточной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Откидываем пшеницу на дуршлаг, чтобы вся вода стекла. 1 стакан пшеницы заливам 2 стаканами воды и ставим на огонь.
Заливаем 100 г мака 70 мл воды и варим на очень медленном огне Когда вода впитается, добавляем еще полстакана. Мак не должен активно кипеть, только томиться в общей сложности в течение получаса.
Грецкие орехи режем ножом и обжариваем на сухой сковороде. Потом перетираем руками, чтобы слетела шелуха.
Закипевшую пшеницу солим: на 1 стакан пшеницы — 1 ч.л. соли.
Изюм запариваем кипятком. Через время воду сливаем.
Сварившуюся пшеницу откидываем на дуршлаг, чтобы точно не осталось влаги.
Мак перетираем в ступке с 1 ст. л. сахара.
В теплую пшеницу добавляем мак, изюм и орехи (понемногу всех добавок оставляем для украшения кутьи). Добавляем в кутью мед и перемешиваем все хорошенько.
Выкладываем кутью и украшаем орехами и изюмом.
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