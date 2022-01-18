Голодная кутья на Крещение Господне — рецепт приготовления

Кутья — традиционное блюдо славянской кухни, которое готовится на три зимних праздника — Рождество, Василя и Крещение — а также на поминки. Но мало кто знает, что рецепт кутьи для каждого случая будет разный. Голодная кутья, которую готовят на Крещение, — постная, без масла. А поскольку перед Крещенским Сочельником весь день традиционно не ели, то голодная.

Рецептом, который мы вам предлагаем, поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

Вам понадобится для 3 порций:

Пшеница — 1 ст.

Мак — 100 г

Орехи — 100 г

Изюм — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Мёд

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Для приготовления кутьи нужна очищенная и отшлифованная.

Промываем пшеницу в холодной проточной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Откидываем пшеницу на дуршлаг, чтобы вся вода стекла. 1 стакан пшеницы заливам 2 стаканами воды и ставим на огонь.

Заливаем 100 г мака 70 мл воды и варим на очень медленном огне Когда вода впитается, добавляем еще полстакана. Мак не должен активно кипеть, только томиться в общей сложности в течение получаса.

Грецкие орехи режем ножом и обжариваем на сухой сковороде. Потом перетираем руками, чтобы слетела шелуха.

Закипевшую пшеницу солим: на 1 стакан пшеницы — 1 ч.л. соли.

Изюм запариваем кипятком. Через время воду сливаем.

Сварившуюся пшеницу откидываем на дуршлаг, чтобы точно не осталось влаги.

Мак перетираем в ступке с 1 ст. л. сахара.

В теплую пшеницу добавляем мак, изюм и орехи (понемногу всех добавок оставляем для украшения кутьи). Добавляем в кутью мед и перемешиваем все хорошенько.

Выкладываем кутью и украшаем орехами и изюмом.

Ранее Realist.online рассказывал, когда готовят богатую, щедрую и голодную кутью.