Украинские полярники зафиксировали волны цунами в Антарктиде

В Антарктиде можно было увидеть последствия извержения вулкана, которое произошло у островного государства Тонга. Об этом сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

Цунами. Иллюстрация из открытых источников

Несколько дней назад, а именно 15 января, в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Его мощная активность сопровождалась землетрясениями, магнитуда которых достигала 5,8 баллов по школе Рихтера, а также цунами. Как сообщили специалисты, волны от него дошли даже до Антарктиды.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Так, в тот же день, на станции «Академик Вернадский» (7800 километров от эпицентра извержения) ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом.

Отмечается, что волны дошли высотой около 60 сантиметров и это при том, что акватории покрыты сплошным слоем льда.

Кроме того, специалисты зафиксировали и «прыжки» атмосферного давления, которые также являются последствием извержения.

Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что космическая обсерватория ведомства NASA «поймала бабочку». Ею является туманность в созвездии Скорпиона. Этот объект очень горячий. В некоторых местах температура может достигать двухсот тысяч градусов по Цельсию. Ученые опубликовали фотографию туманности.

Также сайт «Комментарии» писал о том, что NASA показало галактику, которая на первый взгляд выглядит спокойной, но на самом деле, система пережила одно из самых опасных космических явлений. Внутри неё произошел взрыв сверхновой звезды. Эта галактика находится в десятках миллионов световых лет от нас.

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