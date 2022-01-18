Последнее, что стоило бы делать украинскому политику – залезать в карман к ФОПам, — Михаил Кухар

Своё мнение эксперт высказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

«Нельзя сказать, что шанс на экономические реформы, полученный в 2019 году, полностью упущен. В этом направлении и в самом деле кое-что делается, однако о налоговой сфере следует сказать особо. Даниил Гетманцев, который возглавляет профильный комитет Верховной Рады, называет свою деятельность налоговыми реформами, а я бы это назвал налоговыми антиреформами. Последнее, что стоило бы делать украинскому политику – залезать в карман к ФОПам. Современная экономическая наука давно знает, что налоги часто имеют не только фискальную, но и регулирующую функцию. Стоило бы посмотреть на пример Западной Европы, где микробизнес никто вообще не трогает», — отмечает Михаил Кухар.

По его словам, даже в путинской России в этой сфере царят более либеральные порядки, чем в Украине.

«Украинское правительство должно было бы кланяться в ноги малому бизнесу. Три миллиона самозанятых людей – это мечта любого европейского правительства, ведь этим людям не нужно ничего платить, и к тому же они создают возле себя в среднем два-три рабочих места. Даже если кто-то из них и не выписал чек, ничего страшного в этом нет», — уверен Михаил Кухар.