Корабль НАТО будет отслеживать активность флота РФ в Балтийском море

Североатлантический альянс направил нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море. Корабль находится у берегов Швеции, пишет ERR.

Источник: www.blackseanews.net

По данным НАТО, корабль находится в Балтийском море для наблюдения за ситуацией в регионе. «Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом», — заявили в НАТО.





По данным военного блока, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.

По словам научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона, присутствие корабля НАТО в регионе Балтийского моря не является редкостью. По его утверждению, прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины.

«НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море», — сказал Кристианссон.

На прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля ВМФ России. Поэтому Швеция повысила свою военную готовность на острове Готланд.