Крещение Господне — где в Киеве набрать воды для освящения

На Крещение Киевводоканал традиционно будет развозить питьевую воду для освящения. Перед этим цистерны пройдут специальную обработку.
Об этом рассказали в пресс-службе Киевводоканала.
Каждая автоцистерна сначала дезинфицируется водой с хлором. После этого ее промывают чистой питьевой водой и берут на пробу. Если показатели соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил, то такая водовозка может развозить воду.
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Адреса
Водовозки от Киевводоканала с питьевой водой будут стоять в определенных местах. Все желающие могут прийти со своей тарой и набрать воду.
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Водовозки будут расположены по следующим адресам:
18 января:
С 10.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
19 января:
С 8.00 до 10.00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;
С 10.00 до 15.00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;
С 13.00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
С 9.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
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