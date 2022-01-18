Химическое загрязнение превысило безопасный для человечества предел

Химическое загрязнение, охватывающее планету, сейчас чревато стабильностью глобальных экосистем, от которых зависит человечество, считают ученые. Об этом сообщает The Guardian.

Пожарные участвуют в обучении против химической опасности — The Guardian

По их словам, пластик вызывает особую обеспокоенность, а также 350 тысяч синтетических химических веществ, включая пестициды и антибиотики. Загрязнение пластиком сейчас встречается от вершины Эвереста до самых глубоких океанов, а некоторые токсичные химические вещества, такие как ПХД, долговечны и широко распространены.

В исследовании делается вывод, что химическое загрязнение пересекло «планетную границу», точку, в которой внесенные человеком изменения на Землю выталкивают ее за пределы стабильной среды последних 10 тысяч лет.

Химическое загрязнение чревато системами Земли, повреждая биологические и физические процессы, лежащие в основе всего живого. Например, пестициды уничтожают многих нецелевых насекомых, основополагающих для всех экосистем и, следовательно, для обеспечения чистого воздуха, воды и пищи.

«С 1950 года производство химикатов выросло в пятьдесят раз, и, по прогнозам, к 2050 году оно снова утроится. Темпы, с которыми общества производят и выбрасывают новые химические вещества в окружающую среду, не согласуются с пребыванием в безопасном пространстве для человечества«, – сказала Патрисия Вилларубия-Гомес, кандидат наук и научный сотрудник Стокгольмского центра устойчивости (SRC).

По словам ученых, некоторые угрозы, такие как химические вещества CFC, разрушающие озоновый слой и его защиту от вредных ультрафиолетовых лучей, были преодолены в большей степени.

Определение того, пересекло ли химическое загрязнение планетарную границу, сложно, поскольку не существует базовой линии, в отличие от климатического кризиса и доиндустриального уровня CO2 в атмосфере. Существует также множество зарегистрированных для использования химических соединений – около 350 тысяч – и лишь крохотная часть из них была оценена по поводу безопасности.

Исследователи сказали, что требуется усиленное регулирование и в будущем фиксированное ограничение на производство и выпуск химических веществ, так же как цели углерода направлены на прекращение выбросов парниковых газов.

Возрастают призывы к международным действиям по химическим веществам, включая создание глобального научного органа по химическому загрязнению, подобно Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

Как сообщали ранее «Комментарии», тысячи животных погибли после того, как более 300 тысяч галлонов дизельного горючего вылились на прибрежную водно-болотную зону вблизи Нового Орлеана, штат Луизиана.

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