Всемеро больше, чем в прошлом. Руководство канала «Рада» не объясняет, куда уходят бюджетные деньги

В этом году государственное предприятие «Парламентский канал Рада» получит бюджетное финансирование в размере 378 млн грн. Это почти в семь раз больше по сравнению с 2021 годом (в прошлом году на канал Верховной Рады было израсходовано 56,7 млн грн). Об этом «Главкому» в ответ на запрос сообщил директор канала Вадим Перенчук.

При этом руководитель парламентского канала отказался ответить на вопрос, какова необходимость в существенном росте расходов на содержание вещателя Верховной Рады.

Также Перенчук не предоставил сведения о том, кто автор идеи трансформации канала «Рада», который с 15 декабря 2021 года выходит в обновленном формате. Только добавил: на обустройство съемочных площадок израсходовано 2,8 млн грн.

Отдельно в ответе на запрос «Главкома» отражены расходы из госбюджета на содержание парламентского канала «Рада»: в 2014 году – 11,5 млн грн, в 2015 году – 12,9 млн грн, в 2016 году – 16,7 млн грн, 2017 году – 45,1 млн грн, в 2018 году – 47,7 млн грн, в 2019 году – 44,3 млн грн, в 2020 году – 49 млн грн.

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Накануне телеканал «Рада» под фото спикера парламента Руслана Стефанчука написал слова «внезапно умер».

«Рада» в новостной ленте сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, однако фото Руслана Стефанчука, комментировавшего смерть европейского политика, было размещено на экране таким образом, что снизу была надпись «внезапно умер».

Впоследствии спикер Стефанчук ответил телеканалу «Рада».

К слову, в декабре Порошенко сорвал прямой эфир канала «Рада».

Как ранее сообщалось, бывшие ведущие каналов «112 Украина» и ZIK перешли работать на обновленный канал «Рада», к ним присоединятся политтехнолог Владимир Петров и ведущий Сергей Иванов.