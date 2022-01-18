Реалистичный робот унизил мужчину за попытку флирта

Робот Ameca подметал пол на выставке технологий CES 2022 в прошлом месяце, но не все были впечатлены реалистичными выражениями лица робота.

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По мере того, как роботы становятся все более реалистичными и умными, любопытство одиноких мужчин может только расти. Но не все роботы являются секс-роботами, и они не хотят ими быть — по крайней мере, реалистичный робот Ameca не является таковым.

Робот, созданный британской компанией Engineered Arts , позиционируется как «идеальная гуманоидная платформа для взаимодействия человека и робота».

Ameca приобрела вирусную известность благодаря своим «жутким» реалистичным выражениям лица, которые пытаются имитировать человеческое.

Робот

На выставке CES 2022 Ameca была звездой шоу, приветствуя людей, когда они проходили мимо, и подшучивая над их внешностью. Но этого было недостаточно для одного мужчины, который хотел продвинуться немного дальше.

Пока женщина снимала взаимодействие с Ameca на TikTok, в котором робот шутил по поводу женской одежды, к ней подошел мужчина и спросил, есть ли у нее парень.

«У меня нет парня», — ответила Амека. — «Ты ищешь друга?»

«Я намекаю на себя», — сказал он.

«Я понимаю. К сожалению, меня нет на рынке», — ответила Амека. «У роботов нет отношений».

Затем она ответила: «У тебя есть парень?»

Смущенный мужчина сказал: «У нее есть шутки!», На что Амека сказала: «Я приму это как да», а толпа смеялась над ним.

Мужчина

Сообщается, что робот продается по цене около 100 000 фунтов стерлингов, и вам придется программировать его самостоятельно. Он еще не может ходить, но может улыбаться, махать руками и выглядеть растерянным, особенно когда вы пытаетесь пригласить его на свидание.

Есть роботы, которые действительно захотят установить с вами «отношения» за небольшую плату. RealDoll известна тем, что разговаривает, переводит по-китайски и даже разминается.

Напомним, что в сети показали женщину, которая бросила работу, чтобы жить как собака.