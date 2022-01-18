Ученый предрек миру глобальный холод после извержения вулкана в Тонге

Профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен заявил, что недавнее извержение вулкана в Королевстве Тонга чревато мировым глобальным похолоданием. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, пока неизвестно, какие химические элементы были высвобождены из-за извержения.

«Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару», – сказал он.

Хольмен добавил, что за последние 20 лет таких сильных извержений вулкана не было. В результате последнего, которое произошло на Филиппинах, температура на полюсах опустилась на несколько градусов. Ученый отметил, что холод длился три года.

По его словам, причина в том, что выбрасываемые в стратосферу химические элементы при извержении вулкана «затеняют» планету от Солнца и не дают ему согревать поверхность.

Ранее сообщалось, что изменение климата может вынудить опасных тигровых акул мигрировать в сторону Великобритании. Ученые из Университета Майами (UM), Розенстильской школы морских и атмосферных наук проанализировали информацию о передвижении акул за последние девять лет и данные об изменении температуры поверхности морской воды за последние 40 лет. Повышение температуры океана привело к изменению времени и миграции тигровых акул.

Напомним, украинские ученые зафиксировали ударные волны извержения вулкана в Королевстве Тонга, расположенного на юге Тихого океана.

Ранее, в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана. В результате образовалось цунами, грозящее Тонга, Фиджи, Австралии и Новой Зеландии.