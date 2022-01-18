Ресторан в Киеве попал в скандал — ребенок в слезах и сломанные зубы

Элитный ресторан в Киеве попал в скандал из-за некачественного обслуживания. Киевлянка пожаловалась на увечье своей подруги и нервный срыв у дочери.

Об этом рассказала посетительница заведения Юлия Чудновец.

По ее словам, вместе с ребенком и подругой она захотела попробовать «высокую кухню». Цены колеблются в пределах 400-500 грн. Шел дождь, а пол в заведении быть тоже мокрым. В результате Юлия несколько раз сама чуть не поскользнулась, а ее подруга сломала три передних зуба. В ресторане за подобный инцидент не предложили никакой компенсации. Однако дальше ребенок Юлии сдвинул два стула, чтобы прилечь:

«Подошла официантка и попросила, чтобы я посадила ребенка на одном стуле. Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малой. Аля села ровно. А когда ушла официантка, расплакалась», — пишет посетительница.

Женщина не написала отрицательный отзыв о заведении даже после этого случая. Но позже ей позвонили и предложили посетить заведение еще раз…

Когда она опубликовала пост об этом в соцсетях, произошло следующее:

«Уже второй день друзья Мирали пишут мне негатив в комментариях (…) Ресторан пришел в комментарии и вместо нормального извинения изложил свое отношение к происшествию. Ложное. На моей странице! Иногда достаточно просто человеческого извинения. Девушка, которая сломала зубы, может сама купить этот ресторан. Компенсация и, тем более десерт, ей точно не нужны. А вот немного человечности Мирали и его персоналу не помешает», — пишет Юлия

Но и на этом история не закончилась: ей позвонили из ресторана и извинились, а потом прислали сообщением фото с камер видеонаблюдения, где дочь Юли закинула ноги на стул…

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