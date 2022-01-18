Даша Астафьева взбудоражила сеть снимками из отпуска (фото)

Исполнительница предстала в откровенном образе. Она позировала в крохотном бикини на пляже.

Украинская звезда Playboy Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые фото. Звезда поделилась снимками с отпуска, но не уточнила, где именно его проводит.

«Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадре! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать», — написала Даша.