Даша Астафьева взбудоражила сеть снимками из отпуска (фото)

Исполнительница предстала в откровенном образе. Она позировала в крохотном бикини на пляже.
Украинская звезда Playboy Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые фото. Звезда поделилась снимками с отпуска, но не уточнила, где именно его проводит.
«Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадре! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать», — написала Даша.
Певица предстала в леопардовом бикини, стоя на фоне пляже. Она собрала волосы в пучок и эротично позировала на камеру.
Также Астафьева сделала селфи, лежа на песке в шляпе с таким же принтом и красном купальнике.