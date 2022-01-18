Дженнифер Лопес вместе с дочерью Эммой отправилась по магазинам

Дженнифер Лопес продемонстрировала, что время от времени, она готова отойти от любимого стиля сверкающих поп-нулевых и попробовать контрастные модные направления. Например, кантри с элементами бохо — то, что нужно, когда даже калифорнийская погода не радует.

Для похода по магазинам в выходной день вместе с дочерью Эмме 52-летняя музыкальная сенсация предпочла укороченный свитер с необработанным краем, джинсовую юбку в пол из двух вида денима на подобии заплаток и высокие сапоги-казаки. Аура дивы — бесценна.

Elle