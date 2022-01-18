Ученые превратили белки в музыку и «написали» новые молекулы

Биологи из MIT создали систему машинного обучения, умеющую «читать» белковые молекулы и превращать их в музыкальные композиции, редактировать их и создавать новые протеины. Его описание было представлено в журнале ACS Nano.

«У белков есть свой собственный язык, и мы не знаем, как на нем говорить. Мы не понимаем, что именно, к примеру, делает шелк — шелком, и какие наборы этих химических «слов» программируют определенные функции в ферментах. Мы просто не понимаем этот код», — рассказывает Маркус Бюлер (Markus Buehler), профессор MIT.

Даже самые простые белки состоят из нескольких сотен и тысяч аминокислот, зачастую закрученных в сложную трехмерную структуру. По этой причине определение того, как один белок будет взаимодействовать с другим внутри организма, пока остается крайне сложной вычислительной задачей, с решением которой с трудом справляются даже суперкомпьютеры.

Ученые достаточно давно мечтают о создании алгоритмов, которые помогали бы им конструировать белковые молекулы для решения конкретных практических проблем, или менять структуру уже существующих пептидов для того, чтобы они могли взаимодействовать с другими молекулами. Отсутствие понимания того, как белковые цепочки сворачиваются в трехмерные молекулы, мешает реализации этой мечты.

Бюлер и его коллеги сделали большой шаг в сторону решения этой проблемы, создав, как выражаются сами биологи, систему искусственного интеллекта, которая умеет «говорить на языке белков» и переводить его на «наречие», более понятное человеку.

Все белки, как отмечает ученый, состоят из двух десятков аминокислот, каждая из которых кодируется определенными последовательностями генетических «букв»-нуклеотидов в ДНК человека и всех остальных живых существ. Каждая аминокислота уникальна по своей структуре, а их сочетания и взаимодействия определяют то, как белковые молекулы приобретают трехмерную форму.

Ученые из MIT попытались перенести все уникальные черты аминокислот в виртуальный мир, закодировав каждую молекулу в виде особого набора звуков, который отражает то, как устроены эти вещества и как их атомы соединены друг с другом. Эти записи оказались похожи по своему звучанию на абстрактную или просто электронную музыку.

«Прослушивая» различные белковые молекулы, Бюлер и его коллеги пришли к выводу, что их можно легко различать и находить внутри них многие крупные структурные составляющие, уже знакомые биологам и химикам.

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