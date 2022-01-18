Как не мерзнуть зимой – лайфхак для модниц – фото

Зимой у многих модниц возникает дилемма: выглядеть красиво, или выбрать здоровье и максимально утеплиться. Даже самые стройные девушки в двух свитерах и пуховике будут недовольны своим видом в зеркале. Но выход есть. Стилисты уверяют, что даже в лютые морозы можно подчеркивать фигуру. Для этого есть несколько лайфхаков.

О них рассказало издание «Новое Время».

Эксперты советуют пользоваться небольшим лайфхаком – надевать под пиджаки, тренчи и аккуратные пальто тонкие, но утепленные куртки или жилетки. Они не создадут лишнего объема, но обеспечат ощущение тепла и комфорта.

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Куртки и жилетки должны быть без капюшона и высокой стойки. Так они не будут заметны из-под верхнего слоя одежды. Остановитесь на базовых цветах, которые не будут контрастировать с верхней одежды.

В Украине будет холодно, если просто надеть жилетку на свитерок. Но этот вид одежды можно носить под пальто и пиджаки. Они не сковывают движения и выглядят сдержанно и базово.

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