Новое меню в школах Украина — Клопотенко анонсировал программу контроля за блюдами

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, в Украине хотят начать разработку специальной программы, которая будет включать все блюда нового рецептурного сборника. Так, у родителей школьников появится возможность контролировать меню своих детей ежедневно и видеть фотографии блюд. Такой информацией кулинарный эксперт поделился в интервью «Цензор.НЕТ».

Евгений Клопотенко — фото из открытых источников

Отвечая на вопрос, смогут ли родители контролировать, чем именно питается их ребенок в школьной столовой, Клопотенко сказал:

«Сейчас в планах разработка специальной программы, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд».

Шеф-повар также отметил, что ученики старших классов могут самостоятельно рассказать родителям о школьном питании или сделать фотографию обеда.

Напомним, что с начала января 2022 года школьные столовые должны кормить учеников согласно новым нормам. Куратором соответствующего проекта стала супруга президента Украины Елена Зеленская. Дети будут питаться по меню, разработанному Евгением Клопотенко. В нем, в частности, ограничено употребление сахара и соли, а также исключены некоторые продукты, из которых раньше готовили в школах. Питание включает больше овощей, мяса и рыбы.

Новое питание вызвало множество разногласий в обществе — некоторые родители возмущены новым школьным меню. При этом многие украинцы поддерживают обновленное питание, становясь на защиту шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ранее портал «Комментарии» писал, что Клопотенко возразил, что советовал школам полностью отказаться от сахара и соли в блюдах для учеников.

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