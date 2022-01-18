Поздравления с Крещением — открытки, стихи и смс для взрослых и детей

Крещение Господне, 19 января, считается одним из ключевых православных праздников, позволяющих покаяться в грехах и восстановить теплые отношения с родными и близкими. В этот день принято желать всяческих благополучий друг другу.
«Апостроф» предлагает воспользоваться заготовленными заранее приветствиями, чтобы подобрать правильные, красивые и трогательные слова.
Следует учитывать, что перед праздником украинцы едят «голодную кутью», а утром освящают воду и погружаются в ледяные полыньи.
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Пусть будет в доме свет, тепло,
Любовь и понимание…
В сочельник счастье и добро
Дано всем за внимание!
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Крещенский Святвечер — особенный вечер.
Он вам ниспошлет всю свою благодать
И станет добром и удачей отмечен,
Которых на всех будет точно хватать!
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В израильском местечке Вифаваре,
Где катит воды речка Иордан,
Крещенье иудеи принимали,
Сын плотника крестился тоже там!
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С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!
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Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.
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Желаю здоровья душе, организму —
И в этом поможет святая вода.
Пускай исчезают остатки цинизма,
А в жизни доверие правит всегда!
Вас поздравляем с торжеством,
Что небом нам даровано,
В день этот чудо-волшебством
Всем радость уготована.
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К большому празднику земли —
Господнего Крещения,
С ним оживления воды
И в душах очищения.
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В Крещенский Святвечер я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.
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В Крещенский Святвечер хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
Как ранее сообщал «Апостроф», 18 января, перед Крещением с древности оставалась традиция гадать и предложил ряд вариантов, как получить пророчество.