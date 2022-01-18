Поздравления с Крещением — открытки, стихи и смс для взрослых и детей

Крещение Господне, 19 января, считается одним из ключевых православных праздников, позволяющих покаяться в грехах и восстановить теплые отношения с родными и близкими. В этот день принято желать всяческих благополучий друг другу.

«Апостроф» предлагает воспользоваться заготовленными заранее приветствиями, чтобы подобрать правильные, красивые и трогательные слова.

Следует учитывать, что перед праздником украинцы едят «голодную кутью», а утром освящают воду и погружаются в ледяные полыньи.

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Пусть будет в доме свет, тепло,

Любовь и понимание…

В сочельник счастье и добро

Дано всем за внимание!

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Крещенский Святвечер — особенный вечер.

Он вам ниспошлет всю свою благодать

И станет добром и удачей отмечен,

Которых на всех будет точно хватать!

***

В израильском местечке Вифаваре,

Где катит воды речка Иордан,

Крещенье иудеи принимали,

Сын плотника крестился тоже там!

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С Крещением Господним!

Как дар с небес прими

Глоток воды сегодня

И здравствуй во все дни!

***

Вода крещенская как символ чистоты

И дивной милости небесного Отца.

Переосмысли свою жизнь ты и мечты

И обретешь благоволенье у Творца.

***

Желаю здоровья душе, организму —

И в этом поможет святая вода.

Пускай исчезают остатки цинизма,

А в жизни доверие правит всегда!

Вас поздравляем с торжеством,

Что небом нам даровано,

В день этот чудо-волшебством

Всем радость уготована.

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К большому празднику земли —

Господнего Крещения,

С ним оживления воды

И в душах очищения.

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В Крещенский Святвечер я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.

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В Крещенский Святвечер хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

Как ранее сообщал «Апостроф», 18 января, перед Крещением с древности оставалась традиция гадать и предложил ряд вариантов, как получить пророчество.