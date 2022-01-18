В РФ задержали создателя огромной фекалии из снега (ФОТО)

Московский художник Иван Волков соорудил в центре Санкт-Петербурга арт-объект в виде «какашки».

В Санкт-Петербурге задержали художника-концептуалиста Ивана Волкова, который создал арт-объект в виде фекалии на Марсовом поле. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По версии полиции, Волков «из хулиганских побуждений и пренебрегая общепринятыми правилами поведения» создал фекалию из снега в месте, где расположены захоронения и горит Вечный огонь.

Как уточнил галерист Александр Шаров, правоохранители сняли художника прямо с поезда до Москвы. По его словам, 16 января в отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ – Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, пятиметровая скульптура из снега, выкрашенная в коричневый свет, появилась на Марсовом поле 13 января. Фотографии арт-объекта Волков разместил в Instagram.