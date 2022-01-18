Самые смешные и креативные именные номера в Украине (фото)

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Некоторые из наших соотечественников проявляют фантазию при выборе госзнаков для своих авто. И в данном случае речь идет не про сочетание букв и/или цифр, а про именные номера. Некоторые варианты уж очень смелые и/или малопонятные для многих…


Отметим, ТопЖыр уже публиковал подборку самых смелых и прикольных именных номеров, но, как оказалось, это далеко не все смешные номера на авто. Поэтому представляем твоему вниманию вторую часть фоторепортажа, посвященному именным номеров Украины:

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