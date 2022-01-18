Погода в Украине — на горнолыжных курортах снег с ветром

На украинских горнолыжных курортах на этой неделе солнечных деньков не предвидится. Но в целом погода для всех видов отдыха будет комфортной — умеренно морозной, без резких температурных перепадов, с мелким снегом и легким ветром.

Погода в Буковеле

В ближайшую неделю в Буковеле, по данным Sinoptik.ua, установятся умеренные морозы. Днем термометры будут показывать -5–8 °С, ночью — до -12–13 °С. Небо над Карпатами практически постоянно будет затянуто облаками. Зато обойдется без штормовых предупреждений: скорость ветра составит около 2–5 м/с (лишь 20 января возможно усиление ветра до 6–6,2 м/с). Ну, а мелкий снег будет идти практически ежедневно — то временами, то с утра и до позднего вечера. При этом высота снежного покрова достигает 50 см в нижней части склона и 70 см вверху.

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Погода в Славском

В Бескидах средняя дневная температура в ближайшие семь дней составит -5–8 °С. Ночами столбики термометров опустятся до -9–10 °С. Солнце покажется из-за туч на Крещение, однако после 19 января погода в Славском будет облачной. Туристов ожидают ежедневные снегопады — мелкий снег будет идти с различной интенсивностью на протяжении всего дня. Неделя будет не очень ветреной, в среднем — 2,3–5 м/с. Исключение составит только первая половина 20 января — будьте готовы к умеренному ветру до 7,7 м/с (с порывами до 19 м/с). Высота снежного покрова наименьшая среди украинских горнолыжных курортов — всего 13–14 см. Однако ожидается, что к 20–21 января этот показатель увеличится до 20–21 см.

Погода на Драгобрате

Здесь, на высоте 1300–1700 м над уровнем моря, немного холоднее, чем на других карпатских курортах, но в целом прогноз погоды на неделю кардинально не отличается. Днем столбики термометров покажут -7–10 °С, ночью — до -13 °С. Ветер слабый — от 0,3 до 4,4 м/с. По данным Sinoptik.ua, в самый «ветреный» день (20 января) ожидается ветер скоростью до 5,4 м/с (возможны порывы до 10–12 м/с). Высота снежного покрова на Драгобрате достигнет 131–133 см.

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Снеголавинная опасность

На этой неделе высокая вероятность схода снежных лавин при малейших нагрузках сохранится в высокогорных районах Ивано-Франковской области и на востоке Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность прогнозируется в среднегорье Львовщины и в горах Черновицкой области.

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