Купание на Крещение. Врачи рассказали, кому категорически нельзя погружаться в прорубь

19 января украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. По традиции в этот день люди купаются в ледяной воде в специально отведенных местах. Однако не всем следует нырять в ледяную воду.

Врач-терапевт Первого Территориального медицинского объединения Львова Соломия Лукач рекомендует нырять зимой только тем, кто систематически закаляется.

Чтобы купание было максимально безопасным, нужно купаться в специально отведенных водоемах. В воду нужно заходить медленно и не нырять вниз головой. Лучше вообще не мочить голову, потому что на улице холодно и такие действия могут привести к спазмам головного мозга», – предостерегает врач. Также отечественные медики советуют, по возможности, не погружать в холодную воду голову и вообще, по возможности, защитить ее с помощью шапочки.

Кроме того, не рекомендуется погружаться в холодную воду тем, кто испытывает проблемы с артериальным давлением и сердцем, ведь холодная вода может привести к спазму сосудов и другим неприятностям.

Еще одно важное противопоказание – не стоит нырять в прорубь, если есть симтомы ОРВИ – чувствуете себя простуженным, считает Соломия Лукач.

Перед, во время и после купания следует избегать алкоголя – он расширяет периферические сосуды, что может привести к увеличению теплоотдачи.

В холодной воде не стоит находиться более одной минуты, и в течение этого времени нужно двигаться.

Кому категорически нельзя купаться на Крещение:

Людям с заболеваниями носоглотки, придаточных пазух

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы

При болезнях центральной нервной системы и после тяжелых травм черепа

При заболеваниях периферической нервной системы

При сахарном диабете и тиреотоксикозе

При глаукоме и конъюнктивитах

Людям с болезнями органов дыхания

При заболеваниях мочеполовой системы

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

При кожных и венерических заболеваниях

При наличии крупных послеожоговых рубцов

Напомним, Православная церковь Украины напомнила, что Крещение не имеет ничего общего с церковными обрядами и является абсолютно добровольным действием.

Также, в Украине 19 января отмечается Крещение. На прорубях в этот день будут работать спасатели. В ГСЧС Украины напомнили, как безопасно нырять в прорубь и не получить переохлаждение.