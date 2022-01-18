Купание на Крещение. Врачи рассказали, кому категорически нельзя погружаться в прорубь

19 января украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. По традиции в этот день люди купаются в ледяной воде в специально отведенных местах. Однако не всем следует нырять в ледяную воду.
Врач-терапевт Первого Территориального медицинского объединения Львова Соломия Лукач рекомендует нырять зимой только тем, кто систематически закаляется.
Чтобы купание было максимально безопасным, нужно купаться в специально отведенных водоемах. В воду нужно заходить медленно и не нырять вниз головой. Лучше вообще не мочить голову, потому что на улице холодно и такие действия могут привести к спазмам головного мозга», – предостерегает врач. Также отечественные медики советуют, по возможности, не погружать в холодную воду голову и вообще, по возможности, защитить ее с помощью шапочки.
Кроме того, не рекомендуется погружаться в холодную воду тем, кто испытывает проблемы с артериальным давлением и сердцем, ведь холодная вода может привести к спазму сосудов и другим неприятностям.
Еще одно важное противопоказание – не стоит нырять в прорубь, если есть симтомы ОРВИ – чувствуете себя простуженным, считает Соломия Лукач.
Перед, во время и после купания следует избегать алкоголя – он расширяет периферические сосуды, что может привести к увеличению теплоотдачи.
В холодной воде не стоит находиться более одной минуты, и в течение этого времени нужно двигаться.
Кому категорически нельзя купаться на Крещение:
- Людям с заболеваниями носоглотки, придаточных пазух
- При заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- При болезнях центральной нервной системы и после тяжелых травм черепа
- При заболеваниях периферической нервной системы
- При сахарном диабете и тиреотоксикозе
- При глаукоме и конъюнктивитах
- Людям с болезнями органов дыхания
- При заболеваниях мочеполовой системы
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- При кожных и венерических заболеваниях
- При наличии крупных послеожоговых рубцов
Напомним, Православная церковь Украины напомнила, что Крещение не имеет ничего общего с церковными обрядами и является абсолютно добровольным действием.
Также, в Украине 19 января отмечается Крещение. На прорубях в этот день будут работать спасатели. В ГСЧС Украины напомнили, как безопасно нырять в прорубь и не получить переохлаждение.