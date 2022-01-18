В Киеве ветром снесло крест с Софийского собора — видео

В ночь на вторник, 18 января, в центре Киева шквальный ветер снес трехметровый крест Софийского собора. Чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ТСН.

Один из крестов на Софии снесло ветром, хотя заменили их всего 40 лет назад. По словам заместителя генерального директора «Софии Киевской» Вадима Кириленко, тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью. Таким образом, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению. Он добавил, что реставрировать кресты можно только в теплую пору года.

Сейчас специалисты обследуют купола и кресты. Если последние будут представлять опасность для киевлян – их снимут. Для начала реставрации нужно дождаться лета.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Сети опубликовали фото киевских Золотых ворот в середине прошлого столетия. Некоторые жители Киева еще помнят их состояние до реставрации.