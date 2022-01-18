«Волга» на дровах: украинец решил сэкономить на топливе — потратил на ноу-хау всего 2700 гривен

В сети разместили весьма забавную публикацию, на которой можно увидеть удивительное творение – Волгу на дровах. Житель Украины переоборудовал свой автомобиль, чтобы ездить на дровах, а не на бензине.

Соответствующую публикацию разместили на странице «volynblog» в Instagram, сообщает Hyser.

На кадрах можно увидеть уникальную картину – автомобиль Волга на дровах. Житель Волыньской области изучил принцип работы дровяных котлов и благодаря интернету создал необычный эксперимент всего за 2700 гривен.

«У Камені-Каширському р-н помітили легковик «на дровах”.

(Камінь-Каширський — Сошичне) #камінькаширський #ратне #ковель #волинь», — подписан видеоролик в социальной сети.