«Волга» на дровах: украинец решил сэкономить на топливе — потратил на ноу-хау всего 2700 гривен

В сети разместили весьма забавную публикацию, на которой можно увидеть удивительное творение – Волгу на дровах. Житель Украины переоборудовал свой автомобиль, чтобы ездить на дровах, а не на бензине.
Соответствующую публикацию разместили на странице «volynblog» в Instagram, сообщает Hyser.
На кадрах можно увидеть уникальную картину – автомобиль Волга на дровах. Житель Волыньской области изучил принцип работы дровяных котлов и благодаря интернету создал необычный эксперимент всего за 2700 гривен.
«У Камені-Каширському р-н помітили легковик «на дровах”.
(Камінь-Каширський — Сошичне) #камінькаширський #ратне #ковель #волинь», — подписан видеоролик в социальной сети.
Важно отметить, что такой поворот событий удивил многих жителей Украины. Очень много пользователей социальной сети уделили внимание такого эксперименту. Люди нашли это довольно смешной затеей и не начали комментировать публикацию в социальной сети.
«це кайф!)))», «Який розхід дров на 100?», «Це мій ТАТО», «Так ось чому дрова дорожчають», «І нух..я не смішно з такими цінами будемо скоро на конях їздить», «Уже більше двох років він їздить», «продавали того року за 7к$», «В маневицькому р-н тоже є таке ,,чудо рук,,», «Я вже бачив як два роки назад як вона їздила», «Їх там 2 є таких», «Це машина з Осівців», «Не потрібен русский газ у нас дрова є», — оставляют комментарии пользователи социальной сети.