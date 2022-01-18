Как чувствует себя Tesla на украинском рынке: результаты 2021 года

Интерес украинских потребителей к электромобилям марки Tesla в 2021 году претерпел значительные изменения. Импорт уменьшается, а внутренние перепродажи возрастают.

Источник: auto.24tv.ua

О спросе на автомобили марки Tesla на своей странице в соцсети рассказала эксперт транспортных инноваций Марина Китина.





Главные тенденции – значительное уменьшение импорта и рост внутренних перепродаж. Фактически это означает, что нынешние владельцы электромобилей марки Tesla активно от них избавляются.

Всего на конец 2021 года парк электромобилей Tesla составил 5250 единиц, что составляет почти 16% общего парка электромобилей, 33522 в Украине. Этот показатель достигнут в том числе благодаря регистрации 1670 машин, ввезенных в Украину за 2021 год.

Model 3 – 844 ед.

Model S, 416 ед.

Model X, 229 ед.

Model Y, 179 ед.

В 2020 году лидером продаж была также Model 3, но они были проданы на 21 автомобиль больше. Model S была на втором месте, с показателем 748 машин, что на 332 единицы больше показателя 2021 года.

Большинство из них ввезено из США, меньшая часть из ЕС. Интересный момент – в 2021 году было ввезено 85 китайских Tesla, 55 – Model 3 и 30 – Model Y.

Абсолютное большинство автомобилей было ввезено подержанными и только 18 новыми.

7 – Model 3;

6 – Model X;

3 – Model Y;

2 – Model S.

В целом, 2021 год оказался не лучшим для Tesla в Украине, было продано на 317 (-16%) машин меньше, чем в 2020 году. При этом растет показатель перепродаж на внутреннем вторичном рынке, рост составил более 30%, с 1090 единиц в 2020 году до 1470 в 2021. Это свидетельствует о том, что украиницы уже имеющие опыт эксплуатации электромобиля хотят от него избавиться.