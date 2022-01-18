В Киеве снегоуборочная техника сбила ограждение и уехала

В центре Киева водитель снегоуборочной техники сбил парковочный столбик.

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская, сообщает «Kievmap».

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения заметно, как один автомобиль останавливается как раз перед ограждением и отъезжает назад. За ним следом едет другая техника, поднимает ковш, сбивает столбик и едет дальше.

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Заметили коммунальщики сбитый столбик неизвестно.

Напомним, ранее Realist.online сообщал, в Харькове коммунальщики закопали в снег неправильно припаркованный автомобиль, который мешал расчистке дороги.