До недавнего времени в Украине ощущалась острая нехватка одного линейного ускорителя для лучевой терапии. За самым современным методом лечения детского рака пациенты и их родители вынуждены были отправляться за границу. Теперь украинские медики смогут предоставлять такие услуги в столице — в больнице «Охматдит». Об этом сообщили на Facebook странице медучреждения, передают «Комментарии».

Охматдит. Самый современный линейный ускоритель для лучевой терапии. Фото с Facebook

«Данный аппарат обновили за государственный счет. Благодаря оборудованию, удастся расширить перечень методик лучевой терапии, применяемых в борьбе с детским раком. Ранее некоторые пациенты вынуждены были ехать за границу, чтобы получить облучение более современным методом. Сейчас же новейшие методики доступны пациентам Охматдита» , — отметили в больнице.

Особенность этого медицинского оборудования состоит в том, что оно поддерживает функцию дистанционной радиотерапии. Это позволяет облучать несколько зон у ребенка более быстро и точно. Также такой аппарат безопаснее его предыдущих аналогов, так как уменьшает утечку излучения на здоровые ткани. Кроме того, с таким оборудованием пациентов смогут готовить к пересадке костного мозга. «Новейшее программное и аппаратное обеспечение позволит нам использовать самые современные методики лучевой терапии, в том числе те, которые раньше никогда в Украине не использовались», — добавил заведующий Центром радиологии Станислав Ребенков. Согласно статистике заведения, ежегодно в больнице «Охматдит» лучевую терапию проходят 1,5 сотни детей от 9-месячного возраста.

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