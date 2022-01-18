Будет ли Россия эвакуировать дипломатов из Украины: ответ МИД

Посольства не сообщали МИД Украины о намерениях эвакуировать своих сотрудников
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Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации. Об этом «Главкому» сообщил спикер МИД Олег Николенко.
«Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. Со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ. На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске», – заявил дипломат.
По его словам, несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России.
Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек – в основном дети и супруги российских дипломатов.
Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут уехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.
Впоследствии российский МИД отреагировал на информацию об эвакуации дипломатов из Украины.
Как известно, МИД Канады советует своим гражданам не ехать в Украину. Там отметили, что с ноября 2021 возле российской границы и админграницы с оккупированным Крымом возросла угроза российских военных.