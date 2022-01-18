Будет ли Россия эвакуировать дипломатов из Украины: ответ МИД

Посольства не сообщали МИД Украины о намерениях эвакуировать своих сотрудников

Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации. Об этом «Главкому» сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. Со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ. На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске», – заявил дипломат.

По его словам, несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек – в основном дети и супруги российских дипломатов.

Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут уехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Впоследствии российский МИД отреагировал на информацию об эвакуации дипломатов из Украины.

Как известно, МИД Канады советует своим гражданам не ехать в Украину. Там отметили, что с ноября 2021 возле российской границы и админграницы с оккупированным Крымом возросла угроза российских военных.