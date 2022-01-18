Погода в Украине — прогноз погоды на Крещение и до 23 января

В Украине погода на Крещение и в течение недели готовит опасные сюрпризы: гололедицу и штормовой ветер, особенно в Карпатах.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на meteoprog.ua.

Отмечается, что северо-западный штормовой ветер будет составлять 15-22 метра в секунду, а иногда и больше. На высокогорье Карпат порывы будут достигать 30 метров в секунду. Учитывая это, туристам лучше отложить походы в горы.

19-20 января сильный ветер несколько ослабнет, однако в течение недели его сила может еще приобрести размах.

На этой неделе температура воздуха будет испытывать незначительные колебания.

Так, 18 января следует ожидать небольшого похолодания. Ночью в большинстве областей будет -2…-9, днем -1…-6 градусов. 19 января температура будет такой же.

20-21 января ожидается небольшое потепление, температура воздуха поднимется до -2…+3 градусов.

К концу недели, 22-23 января, в страну вернутся морозы. А это может привести к гололедице на дорогах.

Также следует учитывать резкие колебания атмосферного давления из-за частого изменения атмосферных процессов в течение недели, говорит синоптик.

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