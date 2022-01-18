Местные феодалы, пользуясь карантином, закрыли все двери на засовы и поставили у них охрану, — Антон Гура

Его слова прозвучали в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

«Всё, что говорится и делается в Киеве, по большому счёту там и остаётся, а у регионов своя жизнь. Там говорят: «Пока к нам что-то дойдёт из Киева, мы здесь всё порешаем». «Всё порешаем» – это ключевое выражение в регионах. Закон о децентрализации реально сделал Украину феодальной страной, хотя он, скорее, только закрепил то, что существовало и до него. Местные феодалы контролируют всех глав ОТГ в своих регионах, у них там своя администрация, и даже своя полиция – а жители стали их рабами. И такие порядки царят во всей стране. В прежние времена, до Януковича, ничего подобного быть не могло, потому что все деньги были в Киеве», — говорит Антон Гура.

По его словам, информация о таком положении дел не просачивается за пределы региона, потому что местные СМИ и блогеры тоже кормятся со стола феодала.

«Местные феодалы, пользуясь карантином, закрыли все двери на засовы и поставили у них охрану. Теперь в регионах не действуют ни законы, ни Конституция», — утверждает Антон Гура.