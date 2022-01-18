Когда святят воду на Крещение

19 января верующие отмечают Крещение Господне. В этот день чтут события, описанные в Новом Завете, а именно — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Священнослужители проводят торжественный обряд освящения воды. Ее используют для исцеления, освящения помещений и чтят как святыню. Считается, что освященная вода помогает получить животворящую и укрепляющую силу.

Когда проводят чин великого освящения воды, напоминают в Православной Церкви Украины.

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В церкви проводят малое и великое водоосвящение. Великое водоосвящение совершается всего дважды в год: 18 января, в навечерие праздника Богоявления и в самый день Богоявления – 19 января. Воду можно набрать после ее освящения с 18:00 18 января до обеда 19-го числа.

После освящение вода считается святыней (агиасма). Ее используют для окропления жилища, получения благословения от Бога. Вола помогает исцелиться от духовных и телесных болезней.

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Представители церкви напоминают, что в день Богоявления важно прийти на богослужение и помолиться. Важно не просто прийти «за святой водой», но и поучаствовать в Таинстве Евхаристии. Важно жить с непоколебимой верой в сердце в Триединого Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа.

Ранее на Realist.online сообщалось, где можно брать воду на Крещение и как освятить дом.