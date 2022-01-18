Польша вступила в пятую волну пандемии

Польша переживает пятую волну заражения COVID-19. Такое заявление сделал в понедельник, 17 января, министр здравоохранения, предупредив, что распространение варианта Omicron может привести к тому, что ежедневное количество случаев увеличится до уровней, которых еще не наблюдалось в стране. Об этом сообщает Reuters.

Люди в защитных масках ходят по центру Варшавы — Reuters

В то время как ежедневное количество случаев заражения падает с начала декабря, у крупнейшего восточного члена Европейского Союза не было передышки после четвертой волны, регулярно сообщая о более чем 10 тысяч новых случаях заражения в сутки из-за низкого количества вакцин.

«Мы прогнозируем, что пик заболеваемости придется на середину февраля, и этот пик – около 60 тысяч случаев в день», – сказал Адам Нидзельский на пресс-конференции.

На 1 апреля 2021 года наибольшее количество случаев заболевания за день с начала пандемии составило 35251.

Нидзельский сказал, что ожидает, что данные, обнародованные во вторник, 18 января, будут превышать 20 тысяч случаев в день.

13 из 17 членов Медицинского совета Польши, консультировавших премьер-министра по COVID-19, подали в отставку, осудив то, что, по их словам, было нехваткой научного влияния на политику.

Один из ушедших в отставку доктор Констант Шульджинский сказал TVN24, что уровень смертности в странах, где применялись более строгие ограничения, был ниже, чем в Польше, и что пятая волна поставила бы медицинскую службу под огромную нагрузку.

«Мы переходим к следующей волне Omicron абсолютно неподготовленными. Пожалуйста, помните, что огромный уровень смертности в Польше связан не только с низким процентом вакцинированных людей, но и с тем, что у нас очень устаревшая система здравоохранения», – сказал Шульджинский.

Нидзельский сказал, что пытался убедить выехавших членов совета продолжить работу в составе органа, но безуспешно. По его словам, будет создан новый совещательный орган, который будет иметь другую форму.

«Изменение будет в основном в расширении формата, поэтому будет шире круг экспертов, которые будут помогать и консультировать премьер-министра», – сказал Нидзельский.

Как сообщали ранее «Комментарии», эксперты объяснили, есть ли потеря обоняния и вкуса распространенным симптомом штамма Omicron.

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