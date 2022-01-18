Умер Франсиско Хенто 18.01.2022 — Апостроф

На 89-м году жизни умер легендарный испанский футболист Франсиско Хенто.

Об этом сообщает официальный сайт мадридского «Реала».

«Наш футбольный клуб, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почетного президента «Реала» и одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

«Реал» хотел бы выразить свои соболезнования его жене Мари Лус, сыновьям Франсиско и Хулио, внучкам Айтане и Канделе, а также всем его родственникам, коллегам и близким«, — говорится в заявлении клуба.

Хенто — рекордсмен мирового футбола по количеству выигранных Кубков чемпионов, на его счету шесть побед в турнире. Франсиско выступал почти всю свою карьеру за «Реал», за который он отыграл 18 сезонов и с которым завоевал 23 трофея.

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