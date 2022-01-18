Участница «Танців з зірками» Александра Зарицкая из Kazka «запала» не плохих парней, похудев на 30 килограмм

Сначала у нее спросили, какие парни ей нравятся больше, и как оказалось, что именно плохие, о чем она всегда жалеет. Поэтому в следующем вопросе она выбрала карьеру, а не личную жизнь.
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Отношений с девушками, как мы узнали из интервью, у нее никогда не было, а вот поцелуи было, и считает это Александра абсолютно нормальным.
После того как девушка стала участницей проекта «Танцi з зiрками» она сильно сбросила вес, потеряла уже около 30 килограммов, и на достигнутом останавливаться не собирается. Также она решила откровенно рассказать журналистам, правда ли, что все это ради партнера по проекту, с которым они подружились с первых минут.