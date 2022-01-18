Участница «Танців з зірками» Александра Зарицкая из Kazka «запала» не плохих парней, похудев на 30 килограмм

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Известная украинская певица, и солистка коллектива KAZKA, Александра Зарицкая раскрыла секреты своей личной жизни. Свободно ли сердце девушки.

Об этом стало известно благодаря новому сюжету программы «Неймовiрна правда про зiрок», что регулярно выходит на телеканале «СТБ».

Там девушка решила ответить на некоторые вопросы из личной жизни, которые волнуют общественность.

Александра Зарицкая, фото: скриншот из видео

Александра Зарицкая, фото: скриншот из видео

Сначала у нее спросили, какие парни ей нравятся больше, и как оказалось, что именно плохие, о чем она всегда жалеет. Поэтому в следующем вопросе она выбрала карьеру, а не личную жизнь.

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Отношений с девушками, как мы узнали из интервью, у нее никогда не было, а вот поцелуи было, и считает это Александра абсолютно нормальным.

После того как девушка стала участницей проекта «Танцi з зiрками» она сильно сбросила вес, потеряла уже около 30 килограммов, и на достигнутом останавливаться не собирается. Также она решила откровенно рассказать журналистам, правда ли, что все это ради партнера по проекту, с которым они подружились с первых минут.

«Тут три точки. Непонятно. Непонятно, что происходит. Мы пока что занимаемся карьерой» — говорит Александра Зарицкая. При этом, она не может сказать, что её сердце сейчас свободно. Вероятнее всего, кто-то на примете у нее все же есть, а Юрий ли это — покажет лишь время.

Напомним, что Александра Зарицкая из KAZKA улетела из Украины, чтобы сняться с клубничкой

Ранее сообщалось, что Александра Зарицкая устроила романтическое «свидание» с партнером из «Танці з зірками»

Также, Александра Зарицкая из «KAZKA» заставила своего партнера по «Танцам со звездами» лезть в багажник среди леса

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