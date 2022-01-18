Участница «Танців з зірками» Александра Зарицкая из Kazka «запала» не плохих парней, похудев на 30 килограмм

«Тут три точки. Непонятно. Непонятно, что происходит. Мы пока что занимаемся карьерой» — говорит Александра Зарицкая. При этом, она не может сказать, что её сердце сейчас свободно. Вероятнее всего, кто-то на примете у нее все же есть, а Юрий ли это — покажет лишь время.

Напомним, что Александра Зарицкая из KAZKA улетела из Украины, чтобы сняться с клубничкой

Ранее сообщалось, что Александра Зарицкая устроила романтическое «свидание» с партнером из «Танці з зірками»

Также, Александра Зарицкая из «KAZKA» заставила своего партнера по «Танцам со звездами» лезть в багажник среди леса

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