Как распознать «Омикрон»: Минздрав опубликовал список симптомов

В мире стремительно распространяется штамм COVID-19 ”Омикрон». Исследования продолжаются, однако уже можно выделить симптомы, которые чаще всего встречаются у больных этим штаммом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Час Пик.

В частности, в 73% случаев встречается насморк, в 67,5% — головная боль, в 63,5% — усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле.

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма “Дельта”, который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.

Несмотря на то что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы. Из-за стремительного распространения “Омикрона” в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19, сообщили в Минздраве.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм “Дельта”. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 суток.