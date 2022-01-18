Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями планеты, что в особенности характерно для женщин. Отказ от спиртного позволяет добиться почти таких же результатов, пишут ученые в журнале CMAJ.

«Человечество все больше пьет, и этот рост нам не остановить без эффективных стратегий борьбы. Наше исследование еще раз показало, что умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников», — заявил Майкл Ни (Michael Ni) из университета Гонконга (Китай).

В последние годы ученые начали активно изучать, как спиртное влияет на продолжительность жизни, вероятность развития рака, психическое состояние и другие жизненные характеристики человека. Несмотря на огромное число исследований, к однозначному выводу им прийти так и не удалось.

К примеру, почти десять лет назад исследователи обнаружили, что употребление большого количества пива может ускорить развитие рака кишечника, а также раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, многие специалисты писали и об обратном: люди, пьющие вино или пиво в небольшом количестве, в среднем жили дольше не только заядлых алкоголиков, но и абсолютных трезвенников. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Недавно эксперты ООН проанализировали подобные работы и пришли к выводу, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца и несчастных случаев.

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