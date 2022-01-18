Настя Каменских смутила откровенным купальником

Жгучая брюнетка Настя Каменских продолжает получать витамин D, отдыхая в Мексике. Певица удивляет фанатов разнообразием купальников и горячим контентом, который она публикует в Инстаграм-аккаунте.

Недавно ходили слухи, что звезда находится в положении, но, увидев новое фото, стало понятно, что ранее были всего лишь неудачные ракурсы.

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Исполнительница поделилась пляжным кадром, на котором позировала в откровенном купальнике нюдового цвета. Настя полностью оголила бедра, сексуально подтянув завязки на плавках. Укладка, сделанная океаном, и загар вместо макияжа стали мотивацией для фанатов написать множество комментариев.

Однако лестных отзывов оказалось достаточно мало под постом. Многие возмутились фотографией, заметив, что «полуголый» купальник не выполняет свою роль.

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«Настя, заканчивай», «Фото ужасное», «Уже голую себя показала бы, выпендривается», «Сними уже их», «Как-то неудачно в нижней части», «Плавки лишние», «У нее в одежде фотки есть?», «А муж одобрил вот так напоказ это место? Трусы — две полоски», — пишут возмущенные фолловеры.

Напомним, Realist.online недавно показал, как выглядела певица и блогер Анна Тринчер в подростковом возрасте.