Объятия Петра и Марины Порошенко растрогали соцсети (фото)

В соцсети появилось трогательное фото объятий Марины Порошенко со своим мужем Петром Порошенко. Фото опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Петров.

«Объятия любимой женщины – важнейшая защита!» – подписал фото Петров. Многие пользователи растрогались таким снимком, паре пожелали долгих лет жизни и любви.

Напомним, что Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Объявление решение суда было перенесено на 19 января.

Ранее следователю судьи Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо.

Добавим, что вечером к Печерскому суду стянули десятки экипированных силовиков.

Как известно, в эти часы в Печерском суде продолжается заседание, где должны избрать меру пресечения Петру Порошенко. Напомним, что прокуратура просит миллиард гривен за Порошенко. Судья пошел в совещательную комнату, после чего должно быть объявлено мероприятие Порошенко.

К слову, Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. ГБР возражает.

Отметим, Порошенко перед избранием меры пресечения заговорил об объединении политсил. Также Порошенко эмоционально обратился к украинцам и рассказал о «красных линиях».

Как известно, Порошенко прибыл в суд для избрания меры пресечения (трансляция). Под зданием суда собрались сотни поклонников Порошенко и выстроилась Нацгвардия (фото).

Ранее, ГБР также обнародовало скрин письма от Печерского райсуда Киева, в котором отмечается, что это ходатайство будет рассматривать следственный судья Алексей Соколов.

Известно, что избрание меры пресечения Петру Порошенко будет рассматриваться в открытом судебном процессе. Отметим, Европарламент применит санкции против преследующих Порошенко лиц.