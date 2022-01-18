Крещенский Сочельник 18 января: что категорически запрещено делать в канун Богоявления, чтобы не разгневать высшие силы

Православные христиане во вторник, 18 января, отмечают Крещенский сочельник, который также еще называют как Голодный вечер. В канун Крещения Господня проводят мероприятия, связанные с освящением воды. Крещенский сочельник — это вечер подготовки перед важным православным праздником.

Праздник Крещения еще называют Богоявлением, так как Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.