Крещенский Сочельник 18 января: что категорически запрещено делать в канун Богоявления, чтобы не разгневать высшие силы

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Православные христиане во вторник, 18 января, отмечают Крещенский сочельник, который также еще называют как Голодный вечер. В канун Крещения Господня проводят мероприятия, связанные с освящением воды. Крещенский сочельник — это вечер подготовки перед важным православным праздником.

Праздник Крещения еще называют Богоявлением, так как Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

Крещенский вечер, скриншот: YouTube

Крещенский вечер, скриншот: YouTube

В Крещенский сочельник готовили кутью — пшеничный взвар с медом и изюмом. В этот день не едят до тех пор, пока не вынесут свечу после Литургии утром и не сделают причащения крещенской водой.

В канун Крещения проходит Святое водоосвящение. Вкушается крещенская вода натощак, по ложке. Человек встает утром, перекрещивается, просит благословения у Господа на начавшийся день, умывается, молится и принимает великую агиасму.

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Считается, что святая вода не портится, отчего в холодильник ее убирать не надо. Верующие хранят ее рядом с иконами.

Молитва на Сочельник

Молитва на Сочельник

Что нельзя делать 18 января:

Нельзя ругаться с родными и близкими, так как не удастся помириться минимум три месяца.

Не следует ставить на праздничный стол четное количество блюд, чтобы не упустить удачу.

Не стоит употреблять алкоголь, так как это считается грехом 18 января.

Нельзя встречать Крещенский сочельник в неубранном доме.

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