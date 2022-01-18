Как женить парня на дочери Рокфеллера: забавный анекдот

В сети опубликовали новый анекдот. Предлагает вам с ним ознакомиться.
Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:
— Что такое челночная дипломатия?
Киссинджер ответил:
— О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере: вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
— Каким образом?
— Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня
и спрашиваю:
— Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
— Зачем?! У нас и своих девчонок полно.
Я ему:
— Да. Но она — дочка миллиардера!
Он:
— О! Это меняет дело…
Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка и спрашиваю:
— Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
— Фу, — говорят мне в банке.
— А если он при этом будет зятем Рокфеллера?
— О! Это, конечно, меняет дело!
И таки, да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
— Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
— Что вы такое говорите, у нас в семье все финансисты!
Я ему:
— А он как раз президент правления швейцарского банка!
Он:
— О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка!
Сюзи:
— Фи… Все эти финансисты — дохляки!
А я ей:
— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!
Она:
— О-о-о! Это меняет дело!