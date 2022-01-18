Как женить парня на дочери Рокфеллера: забавный анекдот

В сети опубликовали новый анекдот. Предлагает вам с ним ознакомиться.

Однажды у известного американского дипломата Генри Киссинджера спросили:

— Что такое челночная дипломатия?

Киссинджер ответил:

— О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере: вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.

— Каким образом?

— Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня

и спрашиваю:

— Хочешь жениться на американской еврейке?

Он мне:

— Зачем?! У нас и своих девчонок полно.

Я ему:

— Да. Но она — дочка миллиардера!

Он:

— О! Это меняет дело…

Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка и спрашиваю:

— Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?

— Фу, — говорят мне в банке.

— А если он при этом будет зятем Рокфеллера?

— О! Это, конечно, меняет дело!

И таки, да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:

— Хотите иметь зятем русского мужика?

Он мне:

— Что вы такое говорите, у нас в семье все финансисты!

Я ему:

— А он как раз президент правления швейцарского банка!

Он:

— О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка!

Сюзи:

— Фи… Все эти финансисты — дохляки!

А я ей:

— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!

Она:

— О-о-о! Это меняет дело!