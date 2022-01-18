В Киеве поймали хулигана, который ночами отбивал зеркала автомобилям (видео)

В Киеве удалось поймать мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил «борьбу» с припаркованными автомобилями. От действий хулигана пострадали автомобили, припаркованные на улице Бориса Гмыри, 16А.

Действия хулигана попали на камеру. Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Как видно на снятых кадрах, мужчина подходит к автомобилям, громит их и отламывает зеркала и разбивает их об асфальт.

Читай также: «Зачем водителю BMW зеркала»: в Киеве нарушитель спровоцировал ДТП (видео)

Как оказалось, пьяный любитель самосуда проживал в доме, возле которого оставили автомобили. Судя по видео из лифта, он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах.

Его передали полиции. Правоохранители дают оценку его действиям.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Белой Церкви хулиган помочился на авто патрульных.