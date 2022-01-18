Почему гладить одежду вредно – Евгений Комаровский

Известный в Украине врач-педиатр и лидер общественного мнения Евгений Комаровский обратился к украинцам с призывом отказываться от привычки гладить одежду. Он привел ряд аргументов в эфире телеканала «Украина 24», передают «Комментарии».

Евгений Комаровский. Фото с Facebook

Евгений Комаровский обратил внимание на опыт европейцев, которым удается носить аккуратную одежду, но при этом у них нет культа глажки всего гардероба семьи. Он привел доводы, которые должны заставить отказаться от ежедневного использования утюга. Более того, он уверен, что постоянная стерильность одежды опасна для детей и приводит к аллергиям и аутоиммунным заболеваниям.

«Ребенок рождается и ему нужен постоянный контакт с большим количеством бактерий. Его иммунная система должна постоянно контактировать с большим количеством бактерий, чтобы нормально развиваться. Если вокруг стерильно, то иммунная система не развивается и возникают аллергии или аутоиммунные заболевания. Главная причина аллергий — это стерильность. Гладить детские вещи нужно, когда у ребенка язвы, когда нужно дезифицировать. Обычному ребенку гладить одежду не нужно», — убежден Комаровский.

Кроме того, использование утюга в быту вредно и для других членов семьи, убежден педиатр. А тем более не советует гладить вещи к идеальности для ублажения общества.

«Утюг высушивает воздух в помещении. Утюг использует электроэнергию. К тому же мама, которая вместо того, чтобы отдохнуть, должна стоять и гладить детские вещи. Так не должно быть», — добавил врач.

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