В Киеве известная компания отказала в работе из-за украинского языка — реакция сети

Киевский офис украинской компании отказал в собеседовании кандидату, который не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В Сети разгорелся скандал.

Об этом сообщает киевлянин Богдан, претендовавший на должность.

По словам мужчины, ему отказали в следующем этапе собеседования только потому, что в коллективе компании все говорят по-русски, а он переходить на русский в разговоре с украинцами отказался. В частности, Богдан подчеркнул, что может использовать его только как иностранный язык.

«Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Речь о компании Andersen, она же Andersen People», — отмечает он.

При этом, как добавляет Богдан, это национальная компания, которая является одним из топовых работодателей в Украине.

В Сети нарастает волна «хейта» по отношению к компании и ее сотрудникам. Интересно, что негативные отзывы оставляют как украиноязычные, так и русскоязычные украинцы.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Киеве мужчина успешно договорился о собеседовании, но затем услышал ультиматум: «либо вы говорите только на русском, либо мы не сотрудничаем».