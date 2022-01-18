Хайди Клум в пикантном образе заворожила мужчин

В социальной сети показали, как знаменитая супермодель из Германии Хайди Клум снимается для клипа. Она одета в очень откровенный наряд, чтобы показать всем свою идеальную фигуру.

Данный видеофайл разместили на станице «peopeltalk» в Instagram.

«Хайди Клум поделилась видео со съёмок клипа на песню Chai Tea With Heidi «, — подписали видеоролик в социальной сети.

Такой образ супермодели пришелся по душе ее поклонникам. Однако много людей акцентировали внимание на том, что она почти голая прыгает перед камерой, не смотря на то, что рядом стоит десятки мужчин.