Хайди Клум в пикантном образе заворожила мужчин

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В социальной сети показали, как знаменитая супермодель из Германии Хайди Клум снимается для клипа. Она одета в очень откровенный наряд, чтобы показать всем свою идеальную фигуру.

Данный видеофайл разместили на станице «peopeltalk» в Instagram.

«Хайди Клум поделилась видео со съёмок клипа на песню Chai Tea With Heidi «, — подписали видеоролик в социальной сети.

Такой образ супермодели пришелся по душе ее поклонникам. Однако много людей акцентировали внимание на том, что она почти голая прыгает перед камерой, не смотря на то, что рядом стоит десятки мужчин.

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Хайди Клум

Хайди Клум

Многотысячная аудитория не заставила себя долго ждать и принялась комментировать видеоролик с известной Хайди Клум.

Хайди Клум, instagram.com/heidiklum

Хайди Клум, instagram.com/heidiklum

«Скакать перед столькими мужиками», » Обожаю эту красотку!!! Сколько в ней энергии», » как глупо это смотрится со стороны», «Taft 3 погоды», » Вот я не пойму,зачем морозить модель,неужели нельзя снять то же самое только на берегу моря где теплый климат,не знают как поиздеваться над моделями из-за крупного гонорара мне так жалко её и вправду нелёгкая работа,надеюсь она не слегла после этого», » Со стороны так смотрится забавно. Куча хмурого укутанного народу и одна блондинка скачет на каблуках…», «Даааа. На сколько примитивные танцы. Времена 70-80 были лучшими по танцам», » Ветер такой сильный. Все в куртках, а она бедная в трусах скачет и улыбается», — пишут отзывы пользователи социальной сети.

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Комментарии на пост "peoplatalk" в Instagram

Комментарии на пост «peoplatalk» в Instagram

Напомним, что Хайди Клум огорошила своих фанатов кардинальной сменой внешности.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Хайди Клум без трусов показала свою роскошную попу.

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