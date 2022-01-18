Белла Хадид взбудоражила публику образом в платье с вырезом до пупка

Классическое декольте «халтер», разновидности которого вернулись в моду ещё год назад, продолжает быть трендом грядущего сезона. Этот ворот подходит обладательницам стройных рук и изящных ключиц, не зря его так полюбили в 20-х и 40-х годах, когда обнаженные плечи вошли в моду. Также «американскую пройму» обожали голливудская дива Мэрилин Монро (вспомните легендарное белое платье) и принцесса Диана — «халтер» делал образы обеих невероятно женственными.

Белла Хадид была замечена в Калифорнии на вечеринке вместе с братом Анваром. Для своего выхода 25-летняя супермодель выбрала коричневое платье-халтер, дополнив его белыми сапогами и сумкой с леопардовым принтом. Силуэт Беллы получился эффектным и нежным, несмотря на довольно грубую обувь.