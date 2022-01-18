«На работку, как на праздник!» — курьезные случаи, которые так насмешили сотрудников, что они поделились ими в сети

Наши коллеги способны кардинально изменить наш день, будь то в лучшую или худшую сторону. К счастью, в мире полно веселых людей, которые с удовольствием заставляют нас смеяться и показывают нам плюсы даже в самый серый грустный день.
Мы собрали несколько лучших фотографий, на которых запечатлены уморительные случаи, когда сотрудники заставляли своих коллег смеяться из-за своих идей и остроумных выходок. Прокрутите страницу вниз, чтобы вдохновиться и улучшить настроение на целый день!
Мой коллега заполучил этикетировочную машину
Собеседование в офисе. Мы очень серьезно относимся к Хэллоуину
Все мои коллеги согласились нарядиться смурфами на Хэллоуин. Я единственный, кто пришел в образе
Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Это была наша рождественская открытка в этом году
Сегодня утром холодно, поэтому мой коллега появился в этом
Совещание персонала сегодня утром
Смех — лучшее лекарство
У моих коллег слишком много свободного времени
Видел это на реддите несколько дней назад. Подставил и повесил в кабинете моего коллеги, пока он был в отпуске
Некоторые сотрудники моего отца нарядились в него на Хеллоуин