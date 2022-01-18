«На работку, как на праздник!» — курьезные случаи, которые так насмешили сотрудников, что они поделились ими в сети

Наши коллеги способны кардинально изменить наш день, будь то в лучшую или худшую сторону. К счастью, в мире полно веселых людей, которые с удовольствием заставляют нас смеяться и показывают нам плюсы даже в самый серый грустный день.

Мы собрали несколько лучших фотографий, на которых запечатлены уморительные случаи, когда сотрудники заставляли своих коллег смеяться из-за своих идей и остроумных выходок. Прокрутите страницу вниз, чтобы вдохновиться и улучшить настроение на целый день!

Мой коллега заполучил этикетировочную машину

TheOneandOnlyBobby https://old.reddit.com/r/funny/comments/caxz8f/my_coworker_got_his_hands_on_a_labeler/

Собеседование в офисе. Мы очень серьезно относимся к Хэллоуину

emkay28 https://old.reddit.com/r/funny/comments/9rp9gf/an_actual_interview_going_on_at_the_office_we/

Все мои коллеги согласились нарядиться смурфами на Хэллоуин. Я единственный, кто пришел в образе

Papa_Skittles https://old.reddit.com/r/funny/comments/jkkdwj/all_of_my_coworkers_agreed_to_dress_up_as_smurfs/

Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Это была наша рождественская открытка в этом году

TheTigon https://old.reddit.com/r/funny/comments/3wse6c/i_work_at_a_photography_store_in_norway_this_was/

Сегодня утром холодно, поэтому мой коллега появился в этом

dinhgonefishin https://old.reddit.com/r/funny/comments/ac6b5a/its_cold_this_morning_so_my_coworker_showed_up_in/?st=JQGZC2UE&sh=fea64f2c

Совещание персонала сегодня утром

clostridium_dead https://old.reddit.com/r/funny/comments/ie6uzt/staff_meeting_this_morning/

Смех — лучшее лекарство

jennyanyanyanyanydot https://old.reddit.com/r/funny/comments/hvglat/laughter_is_the_best_medicine/

У моих коллег слишком много свободного времени

WIM96 https://www.reddit.com/r/pics/comments/4198l1/my_coworkers_have_way_too_much_time_on_their_hands/

Видел это на реддите несколько дней назад. Подставил и повесил в кабинете моего коллеги, пока он был в отпуске

zodiac200213 https://www.reddit.com/r/funny/comments/2narca/saw_this_on_reddit_a_few_days_ago_framed_it_and/

Некоторые сотрудники моего отца нарядились в него на Хеллоуин