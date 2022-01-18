Непогода оставила без света почти 350 населенных пунктов в 10 областях

Сильный ветер валил деревья
Фото: dsns.gov.ua
В Украине из-за ухудшения погоды осталось без света 349 населенных пунктов, отключения зафиксированы в 10 областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что по состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 349 населенных пунктов в следующих областях:
- Киевская – 93;
- Житомирская – 68;
- Тернопольская – 57;
- Черниговская – 42;
- Львовская – 31;
- Хмельницкая – 29;
- Черновицкая – 18;
- Кировоградская – 6;
- Закарпатская – 3;
- Волынская – 2.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Последствия непогоды
Ивано-Франковская область
17 января в селе Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.
Черновицкая область
17 января из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания в городе Черновцы.
Кроме того, повреждена крыша школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распылены и убраны три поваленных дерева.
Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 16 человек и четыре единицы техники.
К слову, трехметровый крест из Софийского собора упал под натиском ветра.
Напомним, 18 января, ветер снова разгуляется. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Такой прогноз касается всей территории Украины.
Также сообщалось, что в Украину идут «крещенские» морозы.