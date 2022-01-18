В Киеве 5-комнатную квартиру продают за 28 млн грн — фото

В Сети выставили на продажу трехуровневую квартиру в стиле итальянского ренессанса в центре Киева за $1 млн . В частности, покупателя ждет элегантный диван в туалете.

Объявление опубликовано на сайте Blagovist.

Пятикомнатная квартира площадью более 300 кв.м расположена на ул. Большая Житомирская, 4в, на четвертом этаже. Как отмечено в объявлении, есть свой лифт, комната для охраны и три паркоместа. По словам автора, квартира оформлена в «духе итальянского ренессанса».

«Дух итальянского Возрождения в центре Киева! В продаже трехъярусный дворец, пропитанный духом итальянского Возрождения: ренессансное величие пропорций, изящество деталей гармонично сочетается с присутствием антикварной мебели», — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть большой камин, колонны в комнатах и необычный мансардный потолок, обитый темным деревом. Также в ванной комнате присутствует диван, а для удобства жильцов – мини-сауна.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в центре Киева сдают квартиру, которой владелец хотел придать шарм эпохи Возрождения, но переусердствовал — получился гибрид купальни с музеем.