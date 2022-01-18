Россия может напасть на Украину

С визитом в Киев 12 января приезжал директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс. Он встречался с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «CNN».

Журналисты из собственных источников узнали о визите в прошлую среду, 12 января, главы ЦРУ. По их данным, Уильям Бернс обсуждал с украинской разведкой, насколько велики риски вторжения России в Украину.

Сложившуюся ситуацию глава ЦРУ также обговорил с Зеленским.

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Известно, что Бернс последние несколько месяцев служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной из-за стягивания РФ своих сил к нашим границам.

На этом фоне Россия вывозит из Украины семьи своих дипломатов, пишет «The New York Times».

5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве на автобусах отправились в Москву. Еще около 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова выехали из Украины в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.

Напомним, ранее американская разведка заявляла, что Россия планирует наступление на Украину при участии 175 тысяч военнослужащих.