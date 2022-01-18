Количество жертв землетрясения в Афганистане выросло до 26 человек

Среди 26 погибших в результате землетрясения — пятеро женщин и четверо детей. Еще четыре человека получили травмы.

В результате землетрясения на севере Афганистана погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает RTE.





По словам представителя администрации провинции База Мохаммад Сарвари, среди погибших — пятеро женщин и четверо детей. Еще четыре человека получили травмы.

Информация о повреждениях, причиненных подземными толчками, уточняется.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.

На границе Азербайджана и Армении произошло землетрясение