Назван способ быстро привести себя в форму после новогодних застолий

Диетолог Татьяна Дик рассказала, каких правил нужно придерживаться для восстановления организма после новогодних застолий.

По ее словам, ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни на воде или гречке. «Это будет таким же стрессом, как и переедание», — сказала специалист.

«Не вставайте на весы, в любом случае будет плюс, поскольку «ночная» еда просто находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет через пару дней», — отметила Дик.

Она добавила, что после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того, нужно есть содержащие клетчатку овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения и помогают утилизировать «тяжелую» пищу. «Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ», — заключила специалист.

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